A quick look at the headlines is all it takes to understand the unprecedented need for robust cybersecurity. The emergence of next-generation artificial intelligence (AI)-powered threats has emboldened hackers, and the frequency of attacks has risen to new heights.

With that as a backdrop, investors watched closely as Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) released its quarterly financial report. Shareholders were pleased to find that the company has risen to the challenge, as robust demand has fueled record growth. Palo Alto also made a sizable investment to ensure that enterprises can adopt AI securely, regardless of what models they use.

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