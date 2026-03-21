Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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21.03.2026 15:20:00
Palo Alto Networks Acquired 3 Companies in the Past Year. Here's Why Its Platformization Strategy Could Pay Off Big.
There's an old saying in business: You can either buy or build.Each strategy offers pros and cons, but buying what you need can be faster and potentially less costly with the right acquisition and execution.In the crowded cybersecurity space, Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) is a builder, but it has also been on an aggressive buying spree over the last year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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