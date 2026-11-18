Das US-Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat seine Bilanz für das jüngste Jahresviertel vorgestellt. So haben sich Ergebnis und Umsatz entwickelt.

Das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Mittwoch seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2027 vorgestellt. Der Gewinn je Aktie (EPS) lag dabei mit 0,57 US-Dollar über dem Wert des Vorjahreszeitraums, als ein EPS von 0,47 US-Dollar verbucht worden war. Analysten hatten im Vorfeld prognostiziert, dass der Gewinn von Palo Alto auf 0,97 US-Dollar je Aktie steigen würde.

Den Quartalsumsatz gab das Unternehmens mit 3,44 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Expertenprognosen, die sich auf 3,31 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Palo Alto Networks noch 2,47 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Die an der NASDAQ gelistete Palo Alto Networks-Aktie klettert nachbörslich zeitweise um 7,80 Prozent auf 366,40 US-Dollar.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at