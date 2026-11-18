Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|Zahlen präsentiert
|
18.11.2026 22:02:23
Palo Alto Networks-Aktie höher: Umsatz übertrifft Analystenprognosen
Das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Mittwoch seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2027 vorgestellt. Der Gewinn je Aktie (EPS) lag dabei mit 0,57 US-Dollar über dem Wert des Vorjahreszeitraums, als ein EPS von 0,47 US-Dollar verbucht worden war. Analysten hatten im Vorfeld prognostiziert, dass der Gewinn von Palo Alto auf 0,97 US-Dollar je Aktie steigen würde.
Den Quartalsumsatz gab das Unternehmens mit 3,44 Milliarden US-Dollar an und übertraf damit die Expertenprognosen, die sich auf 3,31 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Palo Alto Networks noch 2,47 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Die an der NASDAQ gelistete Palo Alto Networks-Aktie klettert nachbörslich zeitweise um 7,80 Prozent auf 366,40 US-Dollar.
Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at
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