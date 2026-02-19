Palo Alto Networks: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Palo Alto Networks lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,59 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at