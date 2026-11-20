Palo Alto Networks veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,45 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,47 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at