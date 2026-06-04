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04.06.2026 06:31:29
Palo Alto Networks: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Palo Alto Networks lud am 02.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,14 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 8,00 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4 190,78 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 473,72 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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