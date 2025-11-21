Palo Alto Networks gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Palo Alto Networks lud am 19.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD gegenüber 0,490 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,47 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at