Palo Alto Networks hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Palo Alto Networks hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,60 ARS gegenüber 7,76 ARS im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3 741,68 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 304,02 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at