Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
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09.08.2026 17:34:00
Palo Alto Networks Is Worth Nearly $300 Billion. A Year Ago It Was Worth About $113 Billion.
A year ago, cybersecurity company Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) carried a market value of about $113 billion. As of this writing, it stands near $295 billion. That's a gain of more than 150% in 12 months, leaving shares within about 4% of their 52-week high. The climb spans the whole year, with the stock's 52-week range running from $139.57 to $376.98.A move like that usually means the business transformed. And Palo Alto's business has changed. It bought identity-security company CyberArk and observability company Chronosphere, and management says demand for securing artificial intelligence (AI) deployments is accelerating its bookings.But revenue was guided to grow about 24% in fiscal 2026, a year that ended July 31 -- and a decent chunk of that growth was acquired. The company's market value grew about six times faster.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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