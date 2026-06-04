Palo Alto Networks legte Quartalsergebnis vor

Palo Alto Networks hat am 02.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palo Alto Networks ein Ergebnis je Aktie von 0,370 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,00 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,29 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at