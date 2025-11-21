|
Palo Alto Networks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Palo Alto Networks hat am 19.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.
Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,06 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,51 ARS je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3 436,85 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 2 055,35 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
