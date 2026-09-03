Palo Alto Networks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Palo Alto Networks hat am 01.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palo Alto Networks ein Ergebnis je Aktie von 0,360 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent auf 3,41 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,400 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 11,48 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 24,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at