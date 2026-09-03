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03.09.2026 06:31:29
Palo Alto Networks präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palo Alto Networks hat am 01.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Palo Alto Networks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 10,12 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,64 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 4 929,68 Milliarden ARS gegenüber 3 043,89 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 11,34 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 34,10 ARS je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Palo Alto Networks in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 65,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16 276,50 Milliarden ARS im Vergleich zu 9 826,06 Milliarden ARS im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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