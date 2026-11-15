Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
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15.11.2026 22:20:06
Palo Alto Networks Slips Into Bear Market as Earnings Loom and Valuation Risks Persist
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Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
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09.11.26
|S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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02.11.26
|S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.10.26
|S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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23.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende seitwärts (finanzen.at)
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23.10.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
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23.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
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Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.