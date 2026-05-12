Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
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12.05.2026 16:18:03
Palo Alto Networks vs. Zscaler: What Do Their Latest Revenue Trends Tell Investors?
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) primarily provides cybersecurity solutions, including firewall appliances, software, and subscription services, to enterprises and government entities worldwide.It completed a $25 billion acquisition of CyberArk Software, while reporting an approximately 17% net income margin for the quarter ended Jan. 31, 2026.Zscaler (NASDAQ:ZS) operates as a cloud security provider that secures user access to externally managed software applications and internal data centers for enterprise customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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11.05.26
|S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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27.04.26
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27.04.26
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27.04.26
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21.04.26
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21.04.26