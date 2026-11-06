Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|
06.11.2026 05:53:36
Palo Alto Networks vs. Zscaler: Which Cybersecurity Stock Is a Better Buy Going Into 2027?
Is a platform-based approach or a cloud-native architecture better for securing the digital future? That's the choice for investors between Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) and Zscaler (NASDAQ:ZS). Both offer compelling reasons to invest for those seeking exposure to the cybersecurity sector going into 2027.
Palo Alto Networks is transitioning from legacy hardware to an integrated AI-driven security platform for global enterprises. In contrast, Zscaler focuses on its purpose-built zero trust exchange to secure decentralized workforces. They are leaders in a rapidly expanding market, but their financial health and valuation profiles offer distinct paths for everyday investors.
Palo Alto Networks operates as a global provider of AI-driven cybersecurity, securing networks, clouds, and endpoints through its integrated platform. The company serves over 70,000 customers, including major government entities and large enterprises across the financial services and healthcare sectors. Two distributors collectively accounted for 30% of total revenue in fiscal 2026, and customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende seitwärts (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,94
|2,07%
|Palo Alto Networks Inc
|281,00
|0,45%
|Zscaler Inc Registered Shs
|177,26
|-2,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.