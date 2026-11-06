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WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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06.11.2026 05:53:36

Palo Alto Networks vs. Zscaler: Which Cybersecurity Stock Is a Better Buy Going Into 2027?

Is a platform-based approach or a cloud-native architecture better for securing the digital future? That's the choice for investors between Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) and Zscaler (NASDAQ:ZS). Both offer compelling reasons to invest for those seeking exposure to the cybersecurity sector going into 2027.

Palo Alto Networks is transitioning from legacy hardware to an integrated AI-driven security platform for global enterprises. In contrast, Zscaler focuses on its purpose-built zero trust exchange to secure decentralized workforces. They are leaders in a rapidly expanding market, but their financial health and valuation profiles offer distinct paths for everyday investors.

Palo Alto Networks operates as a global provider of AI-driven cybersecurity, securing networks, clouds, and endpoints through its integrated platform. The company serves over 70,000 customers, including major government entities and large enterprises across the financial services and healthcare sectors. Two distributors collectively accounted for 30% of total revenue in fiscal 2026, and customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

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Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 3,94 2,07% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Palo Alto Networks Inc 281,00 0,45% Palo Alto Networks Inc
Zscaler Inc Registered Shs 177,26 -2,54% Zscaler Inc Registered Shs

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