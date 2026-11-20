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20.11.2026 06:31:28
Palo Alto Networks: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Palo Alto Networks hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,24 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,05 ARS je Aktie gewesen.
Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5 210,36 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3 435,04 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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