Paloma Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Paloma Resources hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 CAD. Im letzten Jahr hatte Paloma Resources einen Gewinn von -0,010 CAD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at