Palomar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Palomar gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,94 USD, nach 1,68 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palomar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 314,4 Millionen USD im Vergleich zu 203,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at