Palomar vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Palomar stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palomar 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 386,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palomar 244,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at