Palomar veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Palomar ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Palomar die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palomar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 253,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 155,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,17 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 4,48 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 875,97 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 58,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 553,20 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at