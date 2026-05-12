Paltac: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Paltac hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 77,42 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 74,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 287,21 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 277,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 358,99 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 366,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Paltac in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 237,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 1 188,10 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at