Paltac: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Paltac ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Paltac die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 79,51 JPY. Im Vorjahresviertel waren 92,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Paltac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 309,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 297,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

