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04.08.2026 06:31:29
Paltac: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Paltac hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 78,86 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 101,18 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 326,93 Milliarden JPY – ein Plus von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Paltac 316,05 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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