Paltac stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Paltac präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 100,88 JPY, nach 102,59 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Paltac 325,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 310,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at