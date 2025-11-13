Palvella Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Palvella Therapeutics hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Palvella Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,190 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at