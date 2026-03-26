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26.03.2026 06:31:28
Pambili Natural Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Pambili Natural Resources hat am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,100 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pambili Natural Resources -0,050 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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