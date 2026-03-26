26.03.2026 06:31:28

Pambili Natural Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pambili Natural Resources hat am 24.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,100 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pambili Natural Resources -0,050 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at

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