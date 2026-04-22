Pampa Energia Aktie
WKN DE: A0LC2D / ISIN: ARP432631215
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22.04.2026 18:13:21
Pampa Energía Insider Sells 1.25 Million Shares but Still Holds 14 Million as EBITDA Hits $230 Million
Director Marcos Marcelo Mindlin reported the sale of 1,250,000 shares of Pampa Energía S.A. (NYSE:PAM) common stock on April 20, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($3.43).1-year performance calculated using April 20, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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