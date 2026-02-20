Pampa Energia Aktie
WKN DE: A0LC2D / ISIN: ARP432631215
|
20.02.2026 01:07:41
Pampa Energia Stock at $80 as $13 Million Buy Creates New Portfolio Bet
On February 17, 2026, Seldon Capital disclosed a new position in Pampa Energía (NYSE:PAM), acquiring 142,151 shares in an estimated $12.58 million trade.According to an SEC filing published February 17, 2026, Seldon Capital LP established a new position in Pampa Energía (NYSE:PAM), acquiring 142,151 shares. The fund’s quarter-end stake in Pampa Energía was valued at $12.58 million, capturing both purchase activity and quarter-end price effects.Pampa Energía is a leading integrated energy company in Argentina, with a diversified portfolio spanning power generation, oil and gas, and petrochemicals. The company leverages its significant installed generation capacity and extensive transmission network to deliver reliable energy solutions to a broad customer base. Its multi-segment strategy and operational scale position it as a key player in the Argentine energy market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pampa Energia SA 1 Vote
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Pampa Energia SA 1 Vote
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pampa Energia SA 1 Vote
|4 815,00
|3,88%
|Pampa Energia SA (spons. ADRs)
|70,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.