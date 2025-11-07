Pampa Energia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pampa Energia stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 29,56 ARS. Im letzten Jahr hatte Pampa Energia einen Gewinn von 102,60 ARS je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Pampa Energia 796,65 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 510,71 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at