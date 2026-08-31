Pan American Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pan American Energy äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Pan American Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at