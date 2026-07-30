Pan American Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pan American Energy hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,110 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pan American Energy ein EPS von -1,980 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at