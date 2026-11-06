Pan American Silver mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pan American Silver hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 CAD gegenüber 0,620 CAD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Pan American Silver mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 19,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at