Pan American Silver stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pan American Silver hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,48 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,670 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,58 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,11 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at