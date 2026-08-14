Pan American Silver stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pan American Silver hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,00 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,56 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at