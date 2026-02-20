Pan American Silver verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pan American Silver hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,420 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Pan American Silver mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 44,26 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,58 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,420 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,06 Milliarden CAD, während im Vorjahr 3,86 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at