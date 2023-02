Pan American Silver vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pan American Silver präsentierte in der am 23.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,027 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,245 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 508,7 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 543,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,122 CAD, nach 0,991 CAD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,67 Prozent auf 2,10 Milliarden CAD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,03 Milliarden CAD gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,207 CAD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,05 Milliarden CAD taxiert.

Redaktion finanzen.at