Pan American Silver: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pan American Silver hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 510,48 ARS. Im letzten Jahr hatte Pan American Silver einen Gewinn von 165,36 ARS je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 1 636,38 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pan American Silver 816,14 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at