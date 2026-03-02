Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,360 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,66 Prozent auf 222,0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 162,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,24 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 512,07 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 722,43 Millionen CNY ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,75 CNY sowie einen Umsatz von 753,50 Millionen CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at