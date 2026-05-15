Pan Asian zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pan Asian lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 600 Prozent auf 1,3 Millionen SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at