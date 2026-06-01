01.06.2026 06:31:29

Pan Electronics India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pan Electronics India hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,95 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,570 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 78,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,7 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,3 Millionen INR.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 5,210 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pan Electronics India -9,360 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 31,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 48,26 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 33,29 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:08 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
19:33 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:32 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:45 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen