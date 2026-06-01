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01.06.2026 06:31:29
Pan Electronics India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Pan Electronics India hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,95 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,570 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 78,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,7 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,3 Millionen INR.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 5,210 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pan Electronics India -9,360 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 31,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 48,26 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 33,29 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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