Pan Electronics India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pan Electronics India ließ sich am 29.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pan Electronics India die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,74 INR. Ein Jahr zuvor waren -4,210 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Pan Electronics India im vergangenen Quartal 14,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 100,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pan Electronics India 7,3 Millionen INR umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,910 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Pan Electronics India ein EPS von -11,510 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 20,34 Millionen INR – ein Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Pan Electronics India 18,92 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at