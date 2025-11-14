|
Pan Electronics India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Pan Electronics India stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pan Electronics India ein Ergebnis je Aktie von -0,260 INR vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Pan Electronics India im vergangenen Quartal 4,0 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pan Electronics India 6,5 Millionen INR umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
