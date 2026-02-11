Pan Electronics India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pan Electronics India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Pan Electronics India mit einem Umsatz von insgesamt 4,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 57,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at