Pan Global Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pan Global Resources äußerte sich am 21.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at