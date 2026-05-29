Pan Global Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pan Global Resources lud am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Pan Global Resources vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at