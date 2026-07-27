PAN India präsentierte Quartalsergebnisse

PAN India stellte am 24.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 INR ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at