PAN India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PAN India präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 93,33 Prozent auf 0,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,2 Millionen INR gelegen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 66,67 Prozent auf 0,14 Millionen INR. Im Vorjahr hatte PAN India 0,42 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at