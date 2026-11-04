Pan Ocean: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pan Ocean hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 344,95 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 109,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 65,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 097,30 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 1 269,46 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at