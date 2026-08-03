Pan Ocean stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pan Ocean hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 257,22 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 229,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1 913,70 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 293,65 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at